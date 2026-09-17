Νέα Σμύρνη: Κάλεσε την Άμεση Δράση για τον σύζυγό της

Ο 45χρονος φέρεται να επιχείρησε να μπει με τη βία στην πολυκατοικία – Είχε κρυμμένο περίστροφο και συνολικά 17 φυσίγγια

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στη Νέα Σμύρνη, μετά από τηλεφώνημα γυναίκας στην Άμεση Δράση, η οποία κατήγγειλε ότι ο σύζυγός της επιχειρούσε να εισέλθει με τη βία στην πολυκατοικία όπου διαμένει.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:10, στην οδό Σταδίου, όταν η γυναίκα, υπήκοος Γεωργίας, ενημέρωσε τις αρχές για την παρουσία του συζύγου της έξω από την πολυκατοικία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν τον 45χρονο υπήκοο Γεωργίας να προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από τον κορμό ενός δέντρου, κοιτάζοντας προς την είσοδο της πολυκατοικίας και το μπαλκόνι.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο που ακολούθησε, εντοπίστηκε κάτω από το πουκάμισό του ένα μαύρο τσαντάκι. Στο εσωτερικό του βρέθηκε ένα περίστροφο με έξι φυσίγγια, ενώ ακόμη έντεκα φυσίγγια εντοπίστηκαν στην μπροστινή θήκη του τσαντακιού.

Ο 45χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη επί τόπου, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.