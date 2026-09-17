Πιερία: Αίσιο τέλος για δύο αλλοδαπούς πεζοπόρους στον Ενιπέα
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια για δυο αλλοδαπούς πεζοπόρους. Ο 59χρονος άνδρας και η 55χρονη γυναίκα, αισθάνθηκαν αδιαθεσία, κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους, στον καταρράκτη του Ενιπέα, στο Λιτόχωρο Πιερίας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, ενημερώθηκε, μετά από κλήση στο 112, που έκαναν οι δυο πεζοπόροι.
Άμεσα, κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβέστες με δυο οχήματα, όπου κατάφεραν να τους προσεγγίσουν, και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος, αργά το βράδυ.
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