Συνελήφθη 16χρονος- Μαχαίρωσε 21χρονο στη Θεσσαλονίκη

Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, οδηγείται ο 16χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για επίθεση με μαχαίρι εναντίον ενός 21χρονου από τη Συρία, στο κέντρο της πόλης.

Το θύμα, έφερε τραύματα στην κοιλιακή χώρα και τον γλουτό, και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Εν τω μεταξύ, ο δράστης, μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών, συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα.

Στη κατοχή του δράστη, βρέθηκαν τέσσερις αυτοσχέδιες συσκευασίες κάνναβης, βάρους 3,3 γραμμαρίων, ενώ, σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.