Τροχαίο στον Κολωνό: Σοβαρά τραυματισμένος οδηγός μηχανής
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες στον Κολωνό, όταν νεαρή οδηγός φέρεται να παραβίασε κόκκινο φανάρι και παρέσυρε οδηγό μηχανής. Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται.
Σοβαρά τραυματισμένος ο οδηγός
Ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά από το τροχαίο και διερευνώνται τα αίτια του τροχαίου.
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