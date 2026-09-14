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Τροχαίο στον Κολωνό: Σοβαρά τραυματισμένος οδηγός μηχανής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
14/09/2026 10:47
Τροχαίο στον Κολωνό: Σοβαρά τραυματισμένος οδηγός μηχανής
INTIME

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες στον Κολωνό, όταν νεαρή οδηγός φέρεται να παραβίασε κόκκινο φανάρι και παρέσυρε οδηγό μηχανής. Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται.

Σοβαρά τραυματισμένος ο οδηγός 

Ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά από το τροχαίο και διερευνώνται τα αίτια του τροχαίου.

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