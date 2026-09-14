«Οδύσσεια»: Η πιο κερδοφόρα ταινία της Universal

Η πολυσυζητημένη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan), η «Οδύσσεια», κατάφερε να εκτοξευτεί στο box office το καλοκαίρι.

Ωστόσο, η επιτυχία της δεν σταμάτησε εκεί, καθώς έσπασε το ρεκόρ και αναδείχθηκε ως η πιο κερδοφόρα ταινία όλων των εποχών για την Universal.

Ειδικότερα, κατά την ένατη βδομάδα προβολής της στις αίθουσες προσπέρασε το υπέρογκο ποσό των 1,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε σημειώσει το «Jurassic World» το 2015.