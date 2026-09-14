Υπουργείο Υγείας: 9.060 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία

Σε 9.060 ανέρχονται οι μόνιμες θέσεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού που προγραμματίζονται για το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) μέσα στο 2026. Το Υπουργείο Υγείας προχωρά σε προσλήψεις για την κάλυψη των κενών στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ παράλληλα δίνει κίνητρα για την ενίσχυση ειδικοτήτων και περιοχών όπου υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον.

Χιλιάδες προσλήψεις στα δημόσια νοσοκομεία

Το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας αφορά τόσο μόνιμο όσο και επικουρικό προσωπικό. Στόχος είναι να καλυφθούν οι ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων σε γιατρούς, νοσηλευτές και εργαζόμενους άλλων ειδικοτήτων.

Οι 9.060 μόνιμες θέσεις προκύπτουν από τις προκηρύξεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, αλλά και από εκείνες που αναμένεται να ακολουθήσουν εντός του 2026.