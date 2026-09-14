Κρήτη: Αμαξάκι γκολφ με οκτώ επιβαίνοντες προσέκρουσε σε τοιχίο

Στο νοσοκομείο τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χτες το βράδυ σε πολυτελές θέρετρο της Κρήτης, όταν αμαξίδιο τύπου γκολφ, που μετέφερε επισκέπτες από το πάρκινγκ στο εστιατόριο, βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε τοιχίο.

Σύμφωνα με το Patris.gr, στο όχημα επέβαιναν οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων γιατροί και δικηγόροι. Επτά επιβαίνοντες τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ στο σημείο έσπευσαν τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Διασώστες και γιατρός τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και ακολούθησε η μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται αναφορά σύμφωνα με την οποία, λίγο πριν από την πρόσκρουση, επιβάτης ζήτησε από την υπάλληλο που οδηγούσε να μειώσει ταχύτητα και εκείνη φέρεται να απάντησε «δεν έχω φρένα». Η πληροφορία εξετάζεται από τις αρχές και δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι το αμαξίδιο παρουσίασε πρόβλημα στα φρένα.

Η προανάκριση αναμένεται να αποσαφηνίσει τις συνθήκες του ατυχήματος και το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης.