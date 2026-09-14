Ανάβυσσος: Δύο συλλήψεις για τους πυροβολισμούς – Αναζητείται βαρυποινίτης

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, 13 Σεπτεμβρίου, έξω από beach bar στην Ανάβυσσο.

Συνελήφθη ο 41χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Παράλληλα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται και η 39χρονη σύζυγός του. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση και ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει δύο άνδρες που φέρονται να συμμετείχαν στο επεισόδιο και τους αναζητούν.

Ο ένας από αυτούς είναι βαρυποινίτης, ο οποίος είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτίει την ποινή του. Έπρεπε να επιστρέψει στη φυλακή σήμερα, όμως δεν παρουσιάστηκε και πλέον αναζητείται ως δραπέτης.

Πώς ξεκίνησε το επεισόδιο

Λίγο πριν από τις 05:00, ο βαρυποινίτης φέρεται να έφτασε στο beach bar μαζί με δύο ακόμη άνδρες.

Η μουσική είχε σταματήσει, καθώς το κατάστημα έκλεινε. Οι τρεις άνδρες πήγαν στο αυτοκίνητό τους και έβαλαν μουσική σε ιδιαίτερα υψηλή ένταση.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος βγήκε έξω και τους έκανε παρατήρηση. Ακολούθησε έντονη λογομαχία, η οποία στη συνέχεια εξελίχθηκε σε συμπλοκή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Αστυνομίας, ο βαρυποινίτης φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε στον αέρα.

Στη συνέχεια, ένας άνδρας που φέρεται να εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας του καταστήματος άνοιξε πυρ προς την πλευρά του.

Οι σφαίρες φέρεται να εξοστρακίστηκαν και να τραυμάτισαν δύο εργαζομένους. Ένας 20χρονος και ένας 41χρονος μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων για τις πρώτες βοήθειες.

Μετά τους πυροβολισμούς, ο βαρυποινίτης και οι δύο άνδρες που τον συνόδευαν επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητό τους και έφυγαν από το σημείο.

Ο άνδρας που φέρεται να εργαζόταν στην ασφάλεια του καταστήματος απομακρύνθηκε επίσης και αναζητείται.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δύο ανδρών, αλλά και για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ένοπλο επεισόδιο.