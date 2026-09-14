Πάτρα: Η οικογένεια του καμεραμάν Γιώργου Τριανταφυλλόπουλου δώρισε τα όργανά του

Μέσα στον πόνο για την απώλεια του Γιώργου Τριανταφυλλόπουλου, η οικογένειά του αποφάσισε να δωρίσει τα όργανά του, δίνοντας ελπίδα σε ανθρώπους που περιμένουν ένα μόσχευμα. Ο 31χρονος καμεραμάν του IONIAN TV νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας», μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του σε τροχαίο στην Πάτρα.

Το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον 31χρονο

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στην Ακτή Δυμαίων, στο ύψος της οδού Ανθείας. Σύμφωνα με το Patras Events, ο 31χρονος έχασε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, προσέκρουσε σε πινακίδα οδικής σήμανσης και έπεσε στο οδόστρωμα. Οι διασώστες του έκαναν ΚΑΡΠΑ και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Την απόφαση της οικογένειας γνωστοποίησε η τοπική συντονίστρια του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, Μαρισόφη Ζωγράφου, με ανάρτησή της που δημοσιεύει το Tempo24.news. Όπως ανέφερε, το προσωπικό της ΜΕΘ, που προσπάθησε να σώσει τον 31χρονο, συνέβαλε στη συνέχεια στην πραγματοποίηση της δωρεάς.

Για τη λήψη και την ασφαλή μεταφορά των οργάνων στα μεταμοσχευτικά κέντρα συνεργάστηκαν γιατροί και νοσηλευτές του νοσοκομείου με μεταμοσχευτικές ομάδες από όλη την Ελλάδα, υπό τον συντονισμό του ΕΟΜ.