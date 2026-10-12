Τροχαίο στον Κηφισό: Σύγκρουση αυτοκινήτου με μοτοσυκλέτα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα στο ύψος της εξόδου της Αττικής Οδού, με συνέπεια να επηρεαστεί η ροή των οχημάτων.

Δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση, ούτε αν από το ατύχημα υπήρξαν τραυματισμοί.

Καθυστερήσεις στον Κηφισό προς Πειραιά

Η σύγκρουση προκαλεί καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισού, ειδικά στο τμήμα κοντά στην έξοδο της Αττικής Οδού, για τους οδηγούς που κινούνται προς Πειραιά.

Οι οδηγοί που διέρχονται από το σημείο χρειάζεται να υπολογίζουν αυξημένο χρόνο μετακίνησης, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία.