Ναύπακτος: Η νύχτα έγινε μέρα στην αναπαράσταση της ναυμαχίας
455 χρόνια από την Ναυμαχία της Ναυπάκτου
Βεγγαλικά, φωτιές πλοία και καπνοί συνέθεσαν ένα τοπίο μίας άλλης εποχής στην Ναύπακτο.
Για άλλη μία χρονιά, κάτοικοι και επισκέπτες, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα μοναδικό θέαμα. Η αναπαράσταση της ναυμαχίας της Ναυπάκτου, στο ενετικό λιμάνι, αφηγείται την ιστορία της ιστορικής σύγκρουσης το 1571.
Η αναπαράσταση σφραγίζει μία σειρά επετειακών εκδηλώσεων που κάθε χρόνο πραγματοποιούνται από τι 3 έως τις 11 Οκτωβρίου.
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