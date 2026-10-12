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Ναύπακτος: Η νύχτα έγινε μέρα στην αναπαράσταση της ναυμαχίας

455 χρόνια από την Ναυμαχία της Ναυπάκτου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
12/10/2026 18:00
Ναύπακτος: Η νύχτα έγινε μέρα στην αναπαράσταση της ναυμαχίας
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - FACEBOOK ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Βεγγαλικά, φωτιές πλοία και καπνοί συνέθεσαν ένα τοπίο μίας άλλης εποχής στην Ναύπακτο.

ναύπακτος ναυμαχία αναπαράσταση
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - FACEBOOK ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Για άλλη μία χρονιά, κάτοικοι και επισκέπτες, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα μοναδικό θέαμα. Η αναπαράσταση της ναυμαχίας της Ναυπάκτου, στο ενετικό λιμάνι, αφηγείται την ιστορία της ιστορικής σύγκρουσης το 1571.

ναύπακτος ναυμαχία αναπαράσταση
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - FACEBOOK ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Η αναπαράσταση σφραγίζει μία σειρά επετειακών εκδηλώσεων που κάθε χρόνο πραγματοποιούνται από τι 3 έως τις 11 Οκτωβρίου.

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