41χρονη έβαζε ατροπίνη στα τρόφιμα του πρώην συζύγου της

Μια 41χρονη γυναίκα συνελήφθη στο Περιστέρι με την κατηγορία ότι έριξε ατροπίνη σε τρόφιμα του πρώην συζύγου της, με σκοπό να τον δηλητηριάσει.

Μαζί της συνελήφθησαν ο 68χρονος πατέρας και η 64χρονη μητέρα της, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορία για συναυτουργία στην υπόθεση.

Οι συλλήψεις έγιναν χθες το απόγευμα, περίπου στις 19:00, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, στη συμβολή των οδών Μυκόνου και Καλύμνου στο Περιστέρι.

Οι κάμερες ασφαλείας και η ατροπίνη στα τρόφιμα

Ο γιατρός φέρεται να αντιλήφθηκε τις κινήσεις της πρώην συζύγου του μέσω των καμερών ασφαλείας που είχε εγκαταστήσει στην κατοικία του. Ενώ απουσίαζε από το σπίτι, παρακολούθησε σε ζωντανή μετάδοση τη γυναίκα να εισέρχεται στο διαμέρισμα και να τοποθετεί άγνωστη ουσία σε τρόφιμα, μεταξύ των οποίων και ένα βάζο με μέλι.

Μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, ενημέρωσε την Αστυνομία. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν την 41χρονη.

Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ οι γονείς της κατηγορούνται για απλή συναυτουργία. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

Τι βρέθηκε στο αυτοκίνητο της 41χρονης

Κατά τον έλεγχο στο αυτοκίνητο της 41χρονης, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα μπουκάλι που περιείχε ατροπίνη. Στο όχημα βρέθηκαν ακόμη χειρουργική μάσκα, γάντια και μία σύριγγα.