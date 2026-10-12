Άννα Βίσση: Η δική της απάντηση στον Νίκο Καρβέλα

Συνεχίζεται η πολυσυζητημένη “κόντρα” Βίσση- Καρβέλα, με την τραγουδίστρια να στέλνει για άλλη μια φορά το δικό της μήνυμα.

Η Άννα Βίσση επέλεξε το TikTok για να δώσει το δικό της, αν και σιωπηλό, ηχηρό μήνυμα.

Η τραγουδίστρια αντί να μιλήσει, αναδημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok όπου έγγραφε: “Τουλάχιστον αυτό θα μπορούμε να το ακούμε ότι και να κάνεις Καρβέλα”. Αυτή την φράση συνοδεύει ο ήχος του τραγουδιού της “Κόντρα”, αλλά και οι φωνές των fan της.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: @uni.verse.party- TikTok

Ο Νίκος Καρβέλας έχει γράψει πολλά τραγούδια για την Άννα Βίσση, ωστόσο το συγκεκριμένο τραγούδι υπογράφει στιχουργικά η Μυρτώ Κοντόβα, ενώ τη μουσική έχει γράψει ο Dan Wilson.

Επίσης, η τραγουδίστρια έχει ξαναχρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο τραγούδι για να απαντήσει στον Νίκο Καρβέλα. Στην αρχική της δήλωση μεταξύ άλλων είχε γράψει: ” Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει…”.