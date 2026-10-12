Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης έως τις 26 Οκτωβρίου

Πώς θα κινούνται οι οδηγοί προς Αθήνα

Πώς θα κινούνται οι οδηγοί προς Αθήνα

Πώς θα κινούνται οι οδηγοί προς Αθήνα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από σήμερα στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ, λόγω ασφαλτικών εργασιών στις σήραγγες Στυλίδας.

Η εκτροπή της κυκλοφορίας αφορά το ρεύμα προς Αθήνα και θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις 17:30. Παράλληλα, κλειστός είναι ο κλάδος εισόδου στον κόμβο Στυλίδας, ενώ προβλέπονται μειωμένα διόδια στον σταθμό Μαυρομαντήλας.

Που γίνεται η εκτροπή κυκλοφορίας

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται όλο το 24ωρο, από τις 07:30 σήμερα έως τις 17:30 της 26ης Οκτωβρίου 2026.

Συγκεκριμένα, η εκτροπή αφορά το τμήμα από τον Ημικόμβο Καραβόμυλου – Αχινού, στο 241,5ο χιλιόμετρο, έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Αγίας Μαρίνας, στο 223ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Την ίδια περίοδο παραμένει κλειστός ο κλάδος εισόδου του Ανισόπεδου Κόμβου Στυλίδας, στο 231,9ο χιλιόμετρο.

Πώς θα κινούνται οι οδηγοί προς Αθήνα

Η κυκλοφοριακή ρύθμιση ξεκινά από το 243,6ο χιλιόμετρο, εκτός των ορίων του έργου παραχώρησης. Στο σημείο αποκλείεται η αριστερή λωρίδα και η κυκλοφορία διεξάγεται από τη δεξιά.

Στη συνέχεια, οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Αθήνα θα εξέρχονται από τον αυτοκινητόδρομο στον Ημικόμβο Αχινού – Καραβόμυλου. Από εκεί, μέσω της κατάλληλης σήμανσης, θα οδηγούνται στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Η διαδρομή μεσω της παλαιάς εθνικής οδού θα συνεχίζεται έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Αγίας Μαρίνας, όπου οι οδηγοί θα εισέρχονται ξανά στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ.

Μειωμένα διόδια στη Μαυρομαντήλα

Λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ισχύουν μειωμένα κόμιστρα στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Μαυρομαντήλας.

Η Κεντρική Οδός έχει λάβει μέτρα για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ θα τοποθετηθεί προσωρινή σήμανση για την ενημέρωσή τους.

Σε περίπτωση που οι ασφαλτικές εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία. Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της σήμανσης.