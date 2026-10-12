10 κιλά κάνναβης βρέθηκαν σε αποθήκη καθηγητή

Πάνω από 10 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, μαζί με ποσότητα αποξηραμένης κάνναβης, εντόπισε και κατέσχεσε η αστυνομία σε αποθηκευτικό χώρο κατοικίας καθηγητή μέσης εκπαίδευσης σε περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.

Ο εκπαιδευτικός συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η αστυνομική έρευνα στην αποθήκη

Η υπόθεση προέκυψε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών στον αποθηκευτικό χώρο του σπιτιού του καθηγητή. Εκεί βρέθηκαν οι ποσότητες κάνναβης, με την ακατέργαστη μορφή της να υπερβαίνει τα 10 κιλά.

Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση τόσο της ακατέργαστης όσο και της αποξηραμένης κάνναβης, στο πλαίσιο της δικογραφίας που σχηματίστηκε για την υπόθεση.

Απολογία και περιοριστικοί όροι

Μετά τη σύλληψή του, ο καθηγητής έδωσε εξηγήσεις ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής. Κατόπιν της διαδικασίας, αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους και με την επιβολή χρηματικής εγγύησης.