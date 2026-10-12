ΕΛΓΑ: Μέχρι πότε οι δηλώσεις για τις ζημιές στο Οροπέδιο Λασιθίου

Μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2026 καλλούνται να υποβάλουν δηλώσεις ζημιάς οι παραγωγοί του δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, που επηρεάστηκαν από τις υπερβολικές βροχοπτώσεις της περιόδου 1-4 Οκτωβρίου και τα πλημμυρικά φαινόμενα που ακολούθησαν, προκειμένου να λάβουν αποζημιώσεις.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ στον οικείο δήμο και αφορούν απώλειες (σύμφωνα με τον νόμο 3877/2010 και τους κανονισμούς του Οργανισμού):

φυτικής παραγωγής

φυτικού κεφαλαίου

γεωργικών εγκαταστάσεων και γεωργικού εξοπλισμού.

Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος, από τους κτηνιάτρους του ΕΛΓΑ, των δηλώσεων απώλειας ζωικού κεφαλαίου που έχουν ήδη υποβάλει οι κτηνοτρόφοι. Με την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων θα συνταχθούν τα σχετικά πορίσματα και θα προσδιοριστούν οι αποζημιώσεις για κάθε δικαιούχο ασφαλισμένο παραγωγό.