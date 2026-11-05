Τροχαίο στο Κιλκίς: Ανάσυρση οδηγού από απόκρημνο σημείο

Άνδρας ανασύρθηκε από απόκρημνο σημείο στην περιοχή της Γουμένισσας στο Κιλκίς, μετά την εκτροπή του οχήματός του.

Πυροσβεστικές δυνάμεις τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής στη Γουμένισσα

Το περιστατικό προκλήθηκε όταν το όχημα εξετράπη στην περιοχή της Γουμένισσας. Ο οδηγός βρέθηκε σε απόκρημνο σημείο, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες με ένα όχημα. Οι δυνάμεις του Σώματος ολοκλήρωσαν την ανάσυρση του άνδρα και ακολούθως τον παρέδωσαν στο πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.