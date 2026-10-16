Απειλές κατά της διευθύντριας Πολεοδομίας Καλαμάτας

Ανώνυμη επιστολή με απειλές κατά της ζωής της έλαβε η διευθύντρια Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας, Σταυρούλα Αγρίου, με φόντο πολεοδομικά ζητήματα της Μάνης.

Το περιεχόμενο της επιστολής χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρό. Η κ. Αγρίου ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες Αρχές και την Αστυνομία, η οποία έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η επιστολή φέρεται να ταχυδρομήθηκε από περιοχή της Μάνης. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να εντοπιστεί ο αποστολέας και να εξακριβωθούν οι συνθήκες της αποστολής.

Το κείμενο της επιστολής, το οποίο ακολουθεί, περιλαμβάνει τις αναφορές του άγνωστου αποστολέα που προκάλεσαν την κινητοποίηση των Αρχών.

Η απειλητική επιστολή στη διευθύντρια της Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας BEST

Η αντίδραση του δημάρχου Καλαμάτας

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, με αφορμή απειλητική επιστολή που εστάλη από άγνωστο αποστολέα προς την Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας Σταυρούλα Αγρίου, προέβη σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, στην ακόλουθη δήλωση:

«Καταδικάζω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απειλητική επιστολή που εστάλη προς τη Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας, Σταυρούλα Αγρίου.

Τέτοιες ενέργειες είναι απολύτως απαράδεκτες και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Κανένας εργαζόμενος, κανένα στέλεχος της δημόσιας διοίκησης και κανένας αιρετός δεν μπορεί να γίνεται αποδέκτης απειλών ή εκφοβισμού επειδή ασκεί τα καθήκοντά του.

Στεκόμαστε στο πλευρό της Διευθύντριας της Πολεοδομίας και κάθε εργαζόμενου που επιτελεί το έργο του με ευθύνη και σεβασμό στον θεσμικό του ρόλο. Η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί πλήρως από τις αρμόδιες αρχές και να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον εντοπισμό του αποστολέα και την απόδοση ευθυνών.

Η Δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να αποδεχθεί πρακτικές εκφοβισμού, από όπου κι αν προέρχονται και όποιον κι αν στοχεύουν. Η προστασία της αξιοπρέπειας, της ασφάλειας και της ελεύθερης άσκησης των καθηκόντων κάθε εργαζομένου είναι ζήτημα δημοκρατίας, νομιμότητας και σεβασμού προς τους θεσμούς».

Σημειώνεται ότι η αποδέκτης της απειλητικής επιστολής, Διευθύντρια της Πολεοδομίας, ενημέρωσε άμεσα τον Δήμαρχο Καλαμάτας, ο οποίος με τη σειρά του κάλεσε την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία δίωξης με σκοπό τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση των μηχανικών

Οι απειλές κατά της ζωής της Διευθύντριας της ΥΔΟΜ Καλαμάτας δεν θα περάσουν! Η τρομοκρατία, ο εκφοβισμός, ο εκβιασμός και οι φασιστικές πρακτικές δεν έχουν θέση ούτε στη Μάνη ούτε πουθενά!

Η Αγωνιστική Συνεργασία Μηχανικών Πελοποννήσου καταδικάζει απερίφραστα την ανώνυμη απειλητική επιστολή προς τη Διευθύντρια της ΥΔΟΜ Καλαμάτας, Σταυρούλα Αγρίου. Με χυδαίες ύβρεις, ανατριχιαστικές περιγραφές βίας, ευθείες απειλές κατά της ζωής της και συγκεκριμένο τελεσίγραφο, ο συντάκτης επιχειρεί να επιβάλει υπηρεσιακές αποφάσεις μέσω του τρόμου. Αυτό δεν είναι αγανάκτηση ούτε διαμαρτυρία. Είναι ωμός εκφοβισμός, εκβιασμός και φασιστική συμπεριφορά που πλήττει όχι μόνο έναν άνθρωπο, αλλά και την ίδια τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

Αφορμή φαίνεται να είναι η εκκρεμότητα σχετικά με τη δόμηση οικοπέδων στη ζώνη των 800 μ. στους πάνω από 60 οικισμούς του Δ. Δυτικής Μάνης, καθώς και το αδιέξοδο με τις διατάξεις για τις εκτός σχεδίου περιοχές. Η ΥΔΟΜ αναμένει διευκρινίσεις από το αρμόδιο Υπουργείο ΥΠΕΝ, ενώ η πολυνομία, οι αντιφατικές ερμηνείες και η παρατεταμένη πολεοδομική αβεβαιότητα ταλαιπωρούν πολίτες, μηχανικούς και υπηρεσίες. Η ευθύνη για αυτό το αδιέξοδο ανήκει πρώτα απ’ όλα στο αρμόδιο να νομοθετεί για τα πολεοδομικά θέματα υπουργείο, το ΥΠΕΝ. Δεν μπορεί να μεταφέρεται στην δημόσια διοίκηση και ειδικότερα στην διευθύντρια της πολεοδομίας η συνολική επίλυση αυτών των θεμάτων. Η διεκδίκηση δικαιωμάτων είναι απολύτως θεμιτή. Οι απειλές θανάτου και ο εκβιασμός δεν αποτελούν ούτε λύση ούτε άλλοθι.

Καλούμε:

• τον Δήμαρχο Καλαμάτας να καταδικάσει άμεσα και δημόσια την επίθεση και να αναλάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες για την προστασία της Διευθύντριας και όλων των εργαζομένων της ΥΔΟΜ

• τον Δήμαρχο Δυτικής Μάνης να πάρει εξίσου ξεκάθαρη θέση και να συμβάλει στην απομόνωση τέτοιων επικίνδυνων συμπεριφορών. Δεν αρκούν γενικόλογες δηλώσεις, απαιτείται καθαρή στάση. Κανένας ανώνυμος θρασύδειλος δεν δικαιούται να επικαλείται τους προγόνους και την ιστορία των Μανιατών για να απειλεί μια γυναίκα με θάνατο. Η λεβεντιά της Μάνης είναι τιμή, αξιοπρέπεια και ευθύνη, όχι φασιστικού τύπου πρακτικές, τραμπουκισμός, αυτοδικία, εκφοβισμός και εκβιασμός.

• το ΤΕΕ, κάθε συλλογικό όργανο των μηχανικών και κάθε δημοκρατικό πολίτη να καταδικάσει την βία, την απειλή, κατά της ζωής της Διευθύντριας της ΥΔΟΜ Καλαμάτας, Σταυρούλας Αγρίου.

Απαιτούμε:

• την άμεση κινητοποίηση αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του συντάκτη, τη διερεύνηση των απειλών και της ενδεχόμενης τέλεσης του αδικήματος της εκβίασης, την απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών και την εξέταση αναγκαίων μέτρων προστασίας.

• από το Υπουργείο ΥΠΕΝ σαφείς, άμεσες και εφαρμόσιμες απαντήσεις για τα πολεοδομικά ζητήματα της Μάνης και της χώρας. Η πολεοδομική, διοικητική αβεβαιότητα δεν μπορεί να συνεχίζει να τροφοδοτεί αδιέξοδα και εντάσεις.

Στεκόμαστε ανεπιφύλακτα στο πλευρό της Σταυρούλας Αγρίου. Κανείς δεν πρέπει να φοβάται για τη ζωή του επειδή ασκεί τα καθήκοντά του. Σήμερα στοχοποιείται εκείνη, αύριο μπορεί να είναι οποιοσδήποτε μηχανικός, υπάλληλος ή πολίτης. Η σιωπή απέναντι στις απειλές δεν είναι ουδετερότητα, είναι ανοχή. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπούν οι Υπηρεσίες Δόμησης σε χώρους φόβου. Η δημοκρατία, η νομιμότητα και η ανθρώπινη ζωή δεν εκβιάζονται.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Καλαμάτα, 15 Οκτωβρίου

Το πολεοδομικό θέμα στη Δυτική Μάνη

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – περιφερειακό τμήμα Πελοποννήσου, με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα και ενημέρωση που έχει λάβει για ανώνυμη επιστολή που απευθύνθηκε στη Διευθύντρια της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καλαμάτας και η οποία φέρεται να περιλαμβάνει ευθείες απειλές κατά της ζωής της, καθώς και υβριστικούς χαρακτηρισμούς κατά της ίδιας και στελεχών της Υπηρεσίας Δόμησης, καταδικάζει απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το περιεχόμενο της επιστολής και κάθε τέτοια ενέργεια απειλής και εκφοβισμού.

Τέτοιου είδους ενέργειες είναι απολύτως απαράδεκτες και δεν έχουν καμία θέση σε μια ευνομούμενη και δημοκρατική κοινωνία. Οι απειλές, οι εκφοβισμοί και η προσωπική στοχοποίηση προσβάλουν θεμελιώδεις αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της προσωπικής ασφάλειας και του αμοιβαίου σεβασμού.

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου υπογραμμίζει ότι οι απειλές και οι εκφοβισμοί σε βάρος των υπαλλήλων και των στελεχών των υπηρεσιών Δόμησης, καθώς και του συνόλου των Μηχανικών μελών του, είτε δραστηριοποιούνται στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, είναι απολύτως καταδικαστέοι και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτοί.

Η ίδια αρχή ισχύει αυτονόητα για κάθε εργαζόμενοι και κάθε πολίτη. Ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η προσωπική ασφάλεια και η ανεμπόδιστη άσκηση των υπηρεσιών καθηκόντων αποτελούν θεμελιώδεις αρχές που οφείλουμε όλοι να διαφυλάσσουμε.

Εκφράζουμε την προσδοκία για την ταχεία και πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές.

Η πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου

Πηγή: BEST TV