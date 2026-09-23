Τροχαίο στη σήραγγα Μετσόβου – ΙΧ εξετράπη και προσέκρουσε

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, μέσα στη σήραγγα Μετσόβου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε μέσα στη σήραγγα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το τροχαίο δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί.

Εξετράπη της πορείας του το ΙΧ

Το αυτοκίνητο, για άγνωστο λόγο σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε μέσα στη σήραγγα Μετσόβου. Μετά το τροχαίο χρειάστηκε να ληφθούν μέτρα για την κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα της Εγνατίας Οδού, μέχρι να απομακρυνθεί το όχημα από το σημείο.

Επί τόπου όχημα οδικής βοήθειας

Για την απομάκρυνση του ΙΧ από τη σήραγγα χρειάστηκε η συνδρομή οχήματος οδικής βοήθειας.