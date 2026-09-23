Μεσσήνη: Στόχος των αρχών εμποροπανήγυρη – Κατασχέθηκαν απομιμήσεις

Δύο άτομα συνελήφθησαν χτες το μεσημέρι στη Μεσσήνη, σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις, για διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων. Πρόκειται για έναν 49χρονο αλλοδαπό και έναν 58χρονο ημεδαπό. Συνολικά, βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και κατασχέθηκαν 7.342 απομιμητικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων είδη ένδυσης και υπόδησης.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, απάτη, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί σημάτων.

Έλεγχοι σε πάγκους εμποροπανήγυρης

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου. Το πρωί της ίδιας ημέρας, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας πραγματοποίησαν ελέγχους σε πάγκους πώλησης εμπορευμάτων σε υπαίθριο χώρο όπου διεξαγόταν εμποροπανήγυρη στη Μεσσήνη.

Στους ελέγχους συμμετείχαν και αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας. Οι έλεγχοι έγιναν σε συνεργασία με στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή και υπαλλήλους της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.).

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων διαπιστώθηκε ότι οι δύο συλληφθέντες διέθεταν προς πώληση προϊόντα που αποτελούσαν απομιμήσεις και παραποιήσεις γνήσιων προϊόντων, τα οποία προστατεύονται από εμπορικά σήματα διαφόρων επώνυμων εταιρειών.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμοδίως, με την προανάκριση να βρίσκεται σε εξέλιξη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.