Θεσσαλονίκη: Απεγκλώβισαν 30χρονο μετά από τροχαίο
Επιχείρηση απεγκλωβισμού οργανώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη.
Έπειτα από τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Μενεμένης , η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ χρειάστηκε να οργανώσουν επιχείρηση απεγκλωβισμού 30χρονου άνδρα.
Οι ειδικοί κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 30χρονο από το αυτοκίνητο, χρησιμοποιώντας διασωστικό εξοπλισμό.
Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα
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