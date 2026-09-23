Πανεπιστήμιο Κρήτης: Με συγκάτοικους… τις κατσαρίδες
Απελπιστική είναι η κατάσταση στις εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου όπως καταγγέλει ο φοιτητικός σύλλογος, οι κατσαρίδες έχουν “κατακλύσει” τα δωμάτια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φοιτητικός σύλλογος έχει ενημερώσει επανειλλημένα για την ανάγκη απεντόμωσης στους χώρους της εστίας, χωρίς ωστόσο να εισακουστεί το αίτημά τους.
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