LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

15:45
ALPHA NEWS

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Με συγκάτοικους… τις κατσαρίδες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
23/09/2026 16:17
Πανεπιστήμιο Κρήτης: Με συγκάτοικους… τις κατσαρίδες
INTIME

Απελπιστική είναι η κατάσταση στις εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου όπως καταγγέλει ο φοιτητικός σύλλογος, οι κατσαρίδες έχουν “κατακλύσει” τα δωμάτια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φοιτητικός σύλλογος έχει ενημερώσει επανειλλημένα για την ανάγκη απεντόμωσης στους χώρους της εστίας, χωρίς ωστόσο να εισακουστεί το αίτημά τους.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης