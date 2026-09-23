Στερεά Ελλάδα: 32 συλλήψεις και 315 παραβάσεις Κ.Ο.Κ.

Σε 32 συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία χτες κατά τις εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε Βοιωτία, Εύβοια, Ευρυτανία, Φθιώτιδα και Φωκίδα. Συνολικά ελέγχθηκαν 1.418 άτομα και 1.131 οχήματα, ενώ έγιναν 43 προσαγωγές και βεβαιώθηκαν 315 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Πού έγιναν οι περισσότερες συλλήψεις

Από τους 32 συλληφθέντες, 26 ήταν ημεδαποί και 6 αλλοδαποί. Οι περισσότερες συλλήψεις έγιναν στην Εύβοια, όπου συνελήφθησαν 11 άτομα. Ακολούθησαν η Βοιωτία με 10, η Φθιώτιδα με 8, η Φωκίδα με 2 και η Ευρυτανία με 1 σύλληψη.

Μεταξύ των συλλήψεων ήταν 8 άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ένας ημεδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ένας ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση. Παράλληλα, 5 ημεδαποί συνελήφθησαν για παραβάσεις του υγειονομικού κανονισμού, ενώ έγιναν συλλήψεις για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, για παρεμπόριο και για άλλα αδικήματα.

Τι κατασχέθηκε – 315 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

Κατά τις επιχειρήσεις κατασχέθηκαν ποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, ένα κυνηγετικό όπλο, ένα μαχαίρι και διάφορα είδη παραεμπορίου. Παράλληλα, ακινητοποιήθηκαν 7 οχήματα.

Από τις 315 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., οι 55 αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, 8 μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 11 μη χρήση προστατευτικού κράνους, 6 κίνηση στο αντίθετο ρεύμα και 2 παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Καταγράφηκαν ακόμη 7 παραβάσεις για αντικανονικό προσπέρασμα, 4 για έλλειψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου, 3 για ΚΤΕΟ και 219 λοιπές παραβάσεις.

Οι οργανωμένες αστυνομικές επιχειρήσεις στη Στερεά Ελλάδα θα συνεχιστούν σε όλη την εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας.