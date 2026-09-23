Θεσσαλονίκη: Έπαθε επιληπτική κρίση και έπεσε πάνω σε οχήματα

Συγκρούστηκε με δίκυκλο και με τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα

Αναταραχή προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα που προκλήθηκε σήμερα το πρωί σε κεντρική οδό στην Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δίκυκλο και τρία αυτοκίνητα στην οδό Μοναστηρίου.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του ΙΧ έπαθε επιληπτική κρίση ενώ οδηγούσε. Εξαιτίας της κατάστασής του ο οδηγός συγκρούστηκε με δίκυκλο, αλλά έπεσε πάνω και σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Στο σημείο έσπευσαν σταθμοί του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπανικολάου.