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Καβγάς για μια ξαπλώστρα – Ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι

με περιοριστικούς όρους
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
23/09/2026 16:40
Καβγάς για μια ξαπλώστρα – Ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι
INTIME

Ελεύθεροι αφέθηκαν από το ανακριτικό γραφείο μετά τις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι για την τραγωδία στην πλαζ της Βουλιαγμένης,επιβάλλοντας ωστόσο περιοριστικούς όρους.

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Στον 76χρονο, που αντιμετωπίζει την κατηγορία του φυσικού αυτουργού, επιβλήθηκε η υποχρέωση να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Για την 21χρονη συγκατηγορούμενή του, η οποία διώκεται για απλή συνέργεια, το δικαστήριο διέταξε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Η μοιραία συμπλοκή είχε ξεκινήσει για μια ξαπλώστρα.

Η δικαστική έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών του θανάτου βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη.

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