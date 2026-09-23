Καβγάς για μια ξαπλώστρα – Ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι

Ελεύθεροι αφέθηκαν από το ανακριτικό γραφείο μετά τις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι για την τραγωδία στην πλαζ της Βουλιαγμένης,επιβάλλοντας ωστόσο περιοριστικούς όρους.

Στον 76χρονο, που αντιμετωπίζει την κατηγορία του φυσικού αυτουργού, επιβλήθηκε η υποχρέωση να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Για την 21χρονη συγκατηγορούμενή του, η οποία διώκεται για απλή συνέργεια, το δικαστήριο διέταξε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Η μοιραία συμπλοκή είχε ξεκινήσει για μια ξαπλώστρα.

Η δικαστική έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών του θανάτου βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη.