Λασίθι: Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά
Τρεις αλλοδαποί ηλικίας 28, 29, και 33 ετών, συνελήφθησαν χθες (15/7/2026), από αστυνομικούς, σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου, που κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.
Το περιστατικό, σημειώθηκε την Τετάρτη (15/7/2026), όταν αστυνομικοί, έκαναν έλεγχο στο αυτοκίνητο των τριών αλλοδαπών, αλλά και στα σπίτια τους.
Από την έρευνα, οι αστυνομικοί, εντόπισαν και κατάσχεσαν:
– 233 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
– το χρηματικό ποσό των 1.140 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες
– 1 τρίφτης κάνναβης.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα, ενώ το Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης, διενεργεί προανάκριση.
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