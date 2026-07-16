Λασίθι: Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά

Τρεις αλλοδαποί ηλικίας 28, 29, και 33 ετών, συνελήφθησαν χθες (15/7/2026), από αστυνομικούς, σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου, που κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Το περιστατικό, σημειώθηκε την Τετάρτη (15/7/2026), όταν αστυνομικοί, έκαναν έλεγχο στο αυτοκίνητο των τριών αλλοδαπών, αλλά και στα σπίτια τους.

Από την έρευνα, οι αστυνομικοί, εντόπισαν και κατάσχεσαν:

– 233 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

– το χρηματικό ποσό των 1.140 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες

– 1 τρίφτης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα, ενώ το Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης, διενεργεί προανάκριση.