Τέταρτη σύλληψη για την φονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα
Σε τέταρτη σύλληψη προχώρησαν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη για τη φονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της, Βάγια Νέστορα.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για έναν 25χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία. Όπως προέκυψε από την ανακριτική διαδικασία, ο 25χρονος είναι το άτομο που παραχώρησε τα κλειδιά του σπιτιού-ορμητηρίου στην οδό Παπαδιαμάντη στους φερόμενους ως φυσικούς αυτουργούς.
Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι και οι τρεις προηγούμενοι συλληφθέντες:
Ένας 29χρονος και μία 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως οι φυσικοί δράστες της επίθεσης.
Ένας 24χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε μισθώσει το συγκεκριμένο διαμέρισμα που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την ενέργεια.
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