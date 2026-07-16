Ένα ολόκληρο θέατρο τραγουδά για την Μάρω Κοντού

Από συγκίνηση και μια γλυκιά μελαγχολία για την Μάρω Κοντού πλημμύρισε το υπαίθριο θέατρο Μ. Γκανάς στην Ηγουμενίτσα χτες, μετά το τέλος της παράστασης στην οποία συμμετέχει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος μίλησε για την αγαπημένη του «μητέρα» όπως αποκαλούσε την Μάρω Κοντού που «έφυγε» από τη ζωή χτες το πρωί .

Σε ένα έντονα φορτισμένο κλίμα ο ηθοποιός ζήτησε από το κοινό να σιγοτραγουδήσουν όλοι μαζί το γνωστό τραγούδι «Πες μου μια λέξη» του Δημήτρη Χορν για χάρη της.

«Έφυγε ένας άνθρωπος που και για εμάς και για εσάς ήταν σαν οικογένεια, μεγαλώσαμε μαζί της.Σκεφτήκαμε να ζητήσουμε ενός λεπτού σιγή αλλά νομίζω το καλύτερο θα ήταν αν θέλετε όλοι μαζί να σιγοψιθυρίσουμε ένα τραγούδι που έλεγε με τον Δημήτρη Χόρν το οποίο ολοι πολύ γλυκά να το πουμε για να μας ακούει».Με αυτά τα λόγια ο ηθοποιός έδωσε το έναυσμα και όλο το θέατρο ξεκίνησε να τραγουδά. Στο τέλος όλοι καταχειροκρότησαν σαν να ήταν εκεί μπροστά τους η αγαπημένη ηθοποιός και τότε άρχισε να ακούγεται η φωνή της να τραγουδά το τραγούδι «Σαγαπώ» από την ταινία «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα».

Πηγή Βίντεο: Instagram – Βασίλης Χαραλαμπόπουλος