«Βαρύ» πρόστιμο για σκύλο σε κλουβί

Μία 47χρονη συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Παύλου Μελά μετά από καταγγελία σε βάρος της για παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα μετέφερε σε καρότσα αγροτικού, σκύλο μέσα σε πλαστικό κλουβί, χθες τα ξημερώματα στην Πολίχνη.

Τα διοικητικά πρόστιμα που της επιβλήθηκαν είναι τσουχτερά και φτάνουν τα 6.300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικού σήματος ενώ διαπιστώθηκε πως το ζώο δεν είχε βιβλιάριο υγείας και περιοριζόταν η κίνηση του στη καρότσα και το κλουβί.