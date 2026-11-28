Αυξημένο εισόδημα για τους Τρίτεκνους φέρνει το 2027

Αυξημένο εισόδημα για τους Τρίτεκνους φέρνει το 2027 AP Photo/Emilio Morenatti

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, οι τρίτεκνοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα θα δουν αύξηση στις καθαρές αποδοχές τους έως και 150 € τον μήνα (ή έως 1.800 € τον χρόνο), κυρίως μέσω μειωμένης παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Τι αλλάζει από τον Ιανουάριο του 2027

• Μηδενικός φόρος έως 20.000 €: Επεκτείνεται ο μηδενικός φορολογικός συντελεστής για τα πρώτα 20.000 € φορολογητέου εισοδήματος σε όσους έχουν τρία εξαρτώμενα τέκνα.

• Υψηλότερο πραγματικό αφορολόγητο: Για τους μισθωτούς με τρία παιδιά, το πραγματικό αφορολόγητο όριο ανεβαίνει από τα 14.364 € στα 25.364 €.

• Πλήθος δικαιούχων: Η παρέμβαση αφορά περίπου 53.033 μισθωτούς (δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους) με τρία εξαρτώμενα τέκνα, ενώ υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε γονέα.

Μηνιαίο και ετήσιο όφελος

• Δημόσιος τομέας: Το μηνιαίο καθαρό όφελος μπορεί να φτάσει έως τα 150 €.

• Ιδιωτικός τομέας: Το ανώτατο μηνιαίο κέρδος από τη φορολογική ελάφρυνση διαμορφώνεται σε 128,57 € (καθώς η κατανομή διαφέρει ανάλογα με τον αριθμό καταβολών/μισθών και τις ασφαλιστικές εισφορές).

• Ενδεικτικά κέρδη ανά εισόδημα:

• Σε εισόδημα 20.000 €, ο φόρος μηδενίζεται και το ετήσιο όφελος φτάνει τα 620 €.

• Σε εισόδημα 30.000 €, η ετήσια φορολογική ελάφρυνση φτάνει τα 1.800 €.