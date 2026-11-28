Τρίτεκνοι – Οι αυξήσεις στους μισθούς τους από τον Ιανουάριο του 2027
Από την 1η Ιανουαρίου 2027, οι τρίτεκνοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα θα δουν αύξηση στις καθαρές αποδοχές τους έως και 150 € τον μήνα (ή έως 1.800 € τον χρόνο), κυρίως μέσω μειωμένης παρακράτησης φόρου εισοδήματος.
Τι αλλάζει από τον Ιανουάριο του 2027
• Μηδενικός φόρος έως 20.000 €: Επεκτείνεται ο μηδενικός φορολογικός συντελεστής για τα πρώτα 20.000 € φορολογητέου εισοδήματος σε όσους έχουν τρία εξαρτώμενα τέκνα.
• Υψηλότερο πραγματικό αφορολόγητο: Για τους μισθωτούς με τρία παιδιά, το πραγματικό αφορολόγητο όριο ανεβαίνει από τα 14.364 € στα 25.364 €.
• Πλήθος δικαιούχων: Η παρέμβαση αφορά περίπου 53.033 μισθωτούς (δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους) με τρία εξαρτώμενα τέκνα, ενώ υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε γονέα.
Μηνιαίο και ετήσιο όφελος
• Δημόσιος τομέας: Το μηνιαίο καθαρό όφελος μπορεί να φτάσει έως τα 150 €.
• Ιδιωτικός τομέας: Το ανώτατο μηνιαίο κέρδος από τη φορολογική ελάφρυνση διαμορφώνεται σε 128,57 € (καθώς η κατανομή διαφέρει ανάλογα με τον αριθμό καταβολών/μισθών και τις ασφαλιστικές εισφορές).
• Ενδεικτικά κέρδη ανά εισόδημα:
• Σε εισόδημα 20.000 €, ο φόρος μηδενίζεται και το ετήσιο όφελος φτάνει τα 620 €.
• Σε εισόδημα 30.000 €, η ετήσια φορολογική ελάφρυνση φτάνει τα 1.800 €.
Κεντρικό δελτίο 27/11/2026
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ27/11/2026 20:30
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