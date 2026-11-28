Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 43χρονος, γνωστός με το προσωνύμιο «Κινέζος», για την υπόθεση της Βαγγέλη Ζαμπούνη τον Ιανουάριο του 2024, έξω από πρατήριο καυσίμων ιδιοκτησίας του, στον Νέο Κόσμο.

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται από χθες το μεσημέρι ο “Κινέζος” εκτελεστής. Η σύλληψη του πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα σε συνεργασία με τις τουρκικές Αρχές έπειτα από την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος του.

Πού βρισκόταν από το 2024

Ο «Κινέζος» εκτελεστής είχε διαφύγει από την Ελλάδα μετά τη δολοφονία Ζαμπούνη και παρέμενε κρυμμένος στα κατεχόμενα για περίπου 13 μήνες, συνολικά 389 ημέρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, συνελήφθη στα τέλη Αυγούστου 2026 στον κατεχόμενο Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας από τις Αρχές του ψευδοκράτους.

Η σύλληψή του το καλοκαίρι δεν αφορούσε την τωρινή του σύλληψη, καθώς σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη παραμονή και παραβίαση «στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης».

Έπειτα, ακολούθησε η μεταφορά του στην Τουρκία και μέσα από συνεργασία των διωκτικών Αρχών Ελλάδας και Τουρκίας, η έκδοσή του στην Ελλάδα.