Την ΄΄τύχη΄΄ με το μέρος τους είχαν οι αστυνομικοί στην έφοδο που πραγματοποίησαν σε χώρο στην Νέα Σμύρνη όπου λειτουργούσε το παράνομο καζίνο .

Μπαίνοντας στον χώρο βρέθηκαν μπροστά σε 5 επιτραπέζιες μηχανικές ρουλέτες, 5 τραπέζια χαρτοπαιξίας, 11 κάμερες επιτήρησης και 13.160- ευρώ.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, ενεργώντας για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, επέτρεπε τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων τύπου «ρουλέτα» και χαρτοπαιγνίων, από κοινού με άλλα δύο άτομα, τα οποία είχαν αναλάβει τη διοργάνωση των παιγνίων και την ανταλλαγή μαρκών με χρηματικά ποσά.

Παράλληλα άλλος υπάλληλος είχε αναλάβει τον έλεγχο της διεξαγωγής των παιγνίων, ενώ πέντε άτομα εκτελούσαν καθήκοντα κρουπιέρηδων .Κατά την διάρκεια της έρευνας διαπιστώθηκε ότι στο κατάστημα είχαν εγκατασταθεί κάμερες επιτήρησης χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ, σε συνδυασμό με την ελεγχόμενη είσοδο σε αυτό, είχαν ληφθεί μέτρα για την καθυστέρηση και παρεμπόδιση των αστυνομικών ελέγχων.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-5- επιτραπέζιες μηχανικές ρουλέτες,

-5- τραπέζια χαρτοπαιξίας,

ηλεκτρονικός υπολογιστής,

-11- κάμερες επιτήρησης,

πλήθος μαρκών και δεσμίδων παιγνιόχαρτων,

-4- ασύρματα τηλεχειριστήρια (μπουτόν),

ιδιόχειρες σημειώσεις που ανέγραφαν το ταμείο του καταστήματος ανά ημέρα και

-13.160- ευρώ.

Σημειώνεται ότι, κατά τον έλεγχο του καταστήματος, εντοπίστηκε και συνελήφθη ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.