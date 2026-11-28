Μία αλεπού με ασυνήθιστα ενδιαφέροντα έχει κάνει τον γύρο των social media.

Η αλεπουδίτσα φαίνεται να έχει μία αγάπη για την αρχαιολογία και τα μάρμαρα, καθώς βρέθηκε να βολτάρει στην Ακρόπολη.

Εξερευνεί τους αρχαίους ναούς και κρύβεται πίσω από τις καρυάτιδες, προσφέροντας στον εαυτό της μία δική της προσωπική ξενάγηση.