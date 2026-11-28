«10 χρόνια χωρίς εσένα… 10 χρόνια με αναπάντητα “γιατί”… 10 χρόνια αγώνα για δικαίωση».

Με μια σπαρακτική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Σταυρούλα Τομπάζη, μητέρα της Λίνας Κοεμτζή, θυμάται την κόρη της και τον αγώνα που δίνει εδώ και μία δεκαετία για να μάθει την αλήθεια γύρω από τις συνθήκες του θανάτου της.

Σαν σήμερα, στις 28 Νοεμβρίου του 2016, η 22χρονη φοιτήτρια από τα Γιαννιτσά έχανε τη ζωή της στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η υπόθεσή της είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, όταν έγινε γνωστό ότι η νεαρή κοπέλα είχε πέσει θύμα εκδικητικής πορνογραφίας (revenge porn), καθώς προσωπικές της φωτογραφίες είχαν διακινηθεί χωρίς τη συγκατάθεσή της, ενώ η ίδια φέρεται να δεχόταν απειλές και εκβιασμούς.

Ο θάνατός της αποδόθηκε από τις αρχές σε αυτοκτονία, μια εκδοχή που η οικογένειά της δεν αποδέχθηκε ποτέ. Η μητέρα της υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή ότι η κόρη της έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας και επιμένει να ζητά τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Τον Δεκέμβριο του 2019, ένα άτομο καταδικάστηκε για παραβίαση προσωπικών δεδομένων της φοιτήτριας, χωρίς ωστόσο να στοιχειοθετηθεί εγκληματική ενέργεια σε βάρος της για τον θάνατό της.

Δέκα χρόνια μετά, η Σταυρούλα Τομπάζη εξακολουθεί να ζητά δικαίωση.

Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας της:

«Δέκα χρόνια… κι όμως ο χρόνος δεν κατάφερε να σε πάρει από τις καρδιές μας.

Αύριο ξημερώνει η μέρα που πριν από ακριβώς δέκα χρόνια έφυγες από τη ζωή, μόλις 22 χρονών. Μια ζωή που δεν πρόλαβε να ανθίσει, όνειρα που έμειναν στη μέση, στιγμές που δεν έζησες και αγκαλιές που δεν δόθηκαν ποτέ ξανά.

Σε βάφτισαν αυτοκτονία, μα η οικογένειά σου δεν έπαψε ούτε στιγμή να αναζητά την αλήθεια. Δέκα χρόνια τώρα παλεύει, κουβαλώντας έναν πόνο που δεν περιγράφεται και μια αδικία που δεν χωράει σε λέξεις. Γιατί ο χαμός σου δεν ήταν απλώς μια απώλεια… ήταν ένα τραύμα που παραμένει ανοιχτό, όσο η δικαίωση δεν έρχεται.

Κάποιοι ίσως πίστεψαν πως με το πέρασμα των χρόνων όλα θα ξεχαστούν, πως η σιωπή θα σκεπάσει τις ερωτήσεις, πως η αλήθεια θα κουραστεί να περιμένει. Όμως υπάρχουν ψυχές που δεν ξεχνιούνται, υπάρχουν οικογένειες που δεν παραδίδονται και υπάρχουν αλήθειες που, όσο κι αν τις καθυστερούν, δεν παύουν να ζητούν το φως.

Αύριο, δέκα χρόνια μετά, δεν θα μετρήσουμε μόνο τις μέρες που πέρασαν χωρίς εσένα. Θα μετρήσουμε και τις μέρες που η οικογένειά σου στάθηκε όρθια, παλεύοντας για το δικαίωμα να μάθει, να δικαιωθεί, να μπορέσει κάποτε να αναπαυθεί.

22 χρονών για πάντα.

Για πάντα ένα χαμόγελο που έσβησε άδικα.

Για πάντα μια απουσία που πονά.

Για πάντα μια μνήμη που δεν ξεθωριάζει.

Και για πάντα μια αλήθεια που αξίζει να ακουστεί.

Μακάρι κάποτε η δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος της αλήθειας και η οικογένειά σου να βρει τη δικαίωση που δέκα ολόκληρα χρόνια περιμένει.

10 χρόνια χωρίς εσένα…

10 χρόνια με αναπάντητα “γιατί”…

10 χρόνια αγώνα για δικαίωση.

Και ούτε μία μέρα λήθης.

Δεν ξεχνάμε. Δεν σιωπούμε. Δεν σταματάμε να ζητάμε δικαιοσύνη».