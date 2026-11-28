Παραλίγο να αποβεί μοιραία πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στη Στυλίδα.

Ειδικότερα, η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στο κάτω μέρος της μεζονέτας, όπου κοιμόταν ο 17χρονος γιος της οικογένειας, μαζί με έναν φίλο του που φιλοξενούσε.

Η φωτιά πήρε μεγάλες διαστάσεις αρκετά γρήγορα, με τον καπνό να εξαπλώνεται στο εσωτερικό του σπιτιού. Τα δύο παιδιά εισέπνευσαν τον καπνό μέσα στον ύπνο τους, καθώς δεν είχαν καταλάβει ότι ξέσπασε φωτιά.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: lamiareport.gr

Ευτυχώς ο πατέρας της οικογένειας κατάλαβε τι είχε συμβεί και έσπευσε να βοηθήσει τα παιδιά. Μπήκε μέσα στους καπνούς και έβγαλε έξω και τα δύο παιδιά σε λιπόθυμη κατάσταση, ενώ και ο ίδιος εισέπνευσε καπνό και τραυματίστηκε στο χέρι.

Τα δύο παιδιά παραλήφθηκαν από το ΕΚΑΒ και νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Λαμίας για προληπτικούς λόγους.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνόνται.

Πηγή: lamiareport.gr