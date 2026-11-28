Τροχαίο Κορωπί- Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε 22χρονος
Μετά από τροχαίο στη Λ. Μαρκοπούλου
Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ένας 22χρονος, έπειτα από εκτροπή του οχήματός του στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου, στο Κορωπί.
Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του νεαρού με τη χρήση διασωστικών εργαλείων.
Στη συνέχεια, ο 22χρονος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Κεντρικό δελτίο 27/11/2026
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ27/11/2026 20:30
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