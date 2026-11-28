Μετά από τροχαίο στη Λ. Μαρκοπούλου

Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ένας 22χρονος, έπειτα από εκτροπή του οχήματός του στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου, στο Κορωπί.

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του νεαρού με τη χρήση διασωστικών εργαλείων.

Στη συνέχεια, ο 22χρονος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.