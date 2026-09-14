Τρεις συλλήψεις στην Αττική για διακίνηση κοκαΐνης

Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν χτες σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Πρόκειται για έναν 45χρονο Έλληνα, έναν 36χρονο αλλοδαπό και μία 28χρονη αλλοδαπή. Στις έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών κατασχέθηκαν:

40,6 γραμμάρια κοκαΐνης

5.510 ευρώ, ζυγαριά ακριβείας

τρία κινητά τηλέφωνα

πλήθος νάιλον συσκευασιών

Πώς έγιναν οι συλλήψεις

Η δράση των τριών προσώπων διαπιστώθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και profiling. Ο 45χρονος εντοπίστηκε στην Αθήνα και συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του νάιλον συσκευασία με κοκαΐνη μεικτού βάρους 0,8 γραμμαρίων. Σύμφωνα με την έρευνα, είχε προμηθευτεί την ποσότητα λίγο νωρίτερα από τους δύο συγκατηγορούμενούς του.

Στη συνέχεια, η 28χρονη εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή της, για λογαριασμό του 36χρονου και με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού μεικτού βάρους 10,8 γραμμαρίων.

Τι βρέθηκε στην κατοχή τους

Κατά την έρευνα σε σπίτι όπου διέμεναν ο 36χρονος και η 28χρονη, βρέθηκε ακόμη μία συσκευασία με κοκαΐνη μεικτού βάρους 29 γραμμαρίων. Συνολικά, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν 40,6 γραμμάρια κοκαΐνης, 5.510 ευρώ, μία ζυγαριά ακριβείας, τρία κινητά τηλέφωνα και μεγάλο αριθμό νάιλον συσκευασιών.

Σημειώνεται ότι ο 36χρονος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για ανθρωποκτονία με πρόθεση και κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.