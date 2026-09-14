Ανδρέας Ηλιάδης: Όταν η παιδική πλασμαφαίρεση σώζει ζωές

Με μια φωτογραφία από τη ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου στο Ρίο, ο Ανδρέας Ηλιάδης περιγράφει την προσπάθεια της ομάδας του να κρατήσει στη ζωή ένα βρέφος, στο οποίο πραγματοποιήθηκε πλασμαφαίρεση.

Στον απόηχο της συζήτησης που έχει ανοίξει μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών υπογραμμίζει τον θεραπευτικό σκοπό της συγκεκριμένης παρέμβασης, χαρακτηρίζοντάς την «πράξη διάσωσης ζωής και όχι καλλωπισμού».

Παράλληλα, αναφέρεται στις απαιτήσεις της διαδικασίας, στα χρόνια που χρειάστηκε ο ίδιος για να αποκτήσει την απαραίτητη εμπειρία και στις άυπνες νύχτες δίπλα στους ασθενείς. Αφιερώνει την ανάρτησή του στους επαγγελματίες υγείας και ιδιαίτερα στους εργαζομένους των ΜΕΘ, ζητώντας στήριξη και σεβασμό στο έργο τους.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ανδρέα Ηλιάδη:

Όταν η ιατρική πλασμαφαιρεση σώζει μια ζωή

Μετά από τα ανήθικο αισχος που πραγματοποιησαν πρόσφατα υποτιθέμενοι λειτουργοί υγείας νιώθω την ανάγκη να επικοινωνήσω με τούς πολίτες και να τους δείξω μια φωτο στην εντατική μας από βρέφος που δίνει την τελευταία μαχη τής ζωής τού πριν ακόμα ξεκινήσει τη ζωή . Πραγματοποιήσαμε ιατρική πλασμαφαιρεση (πράξη διάσωσης ζωής και όχι καλλωπισμού)

Να προσεύχεστε λοιπόν η ομάδα της ΜΕΘ ΠΑΊΔΩΝ που έκανε αυτη την ιατρική πράξη στο βρέφος να είναι καλά.

Να είστε σίγουροι ότι οι ατελείωτες ώρες (για την διενέργεια της πλασμαφαιιρρσης) όλων εμάς των επαγγελματιών υγείας δεν αξίζουν τους πενιχρούς μισθούς που μας δίνονται αλλά είμαστε εκεί και θα το ξανακάνουμε αν μας υποστηρίζετε.

Το μόνο που ζητάμε είναι σεβασμός

Αφιερωμένο στους επαγγελματίες υγείας ειδικά στις ΜΕΘ που δίνουν

μάχη για την αξιοπρέπεια της ζωής όπως δίδαξε ο Ιπποκράτης

Πιστέψτε με προσωπικά πέρασα δύσκολα χρόνια πολλά μέχρι να μπορώ να πω ότι έμαθα να κάνω πλασμαφαιρεση σε ανθρώπους που την έχουν ανάγκη και πολλά βραδιά δεν κοιμήθηκα πραγματοποιούνται τη την ιατρική αυτή πράξη

Πηγή: Η ανάρτηση του Ανδρέα Ηλιάδη