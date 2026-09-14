Τούμπα: Συνελήφθη 23χρονος για χρήση λέιζερ

Ένας 23χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ έξω από το γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να χρησιμοποιούσε επανειλημμένα δείκτη λέιζερ κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα. Ο νεαρός φέρεται να έστρεφε το λέιζερ προς ποδοσφαιριστές και τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας.

Τι κατέγραψαν οι κάμερες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, το περιστατικό διαπιστώθηκε από το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας του γηπέδου. Από το υλικό προέκυψε ότι ο 23χρονος βρισκόταν στις κερκίδες και χρησιμοποιούσε το laser pointer από την έναρξη έως και τη λήξη της αναμέτρησης.

Μάλιστα, η χρήση του λέιζερ ήταν επανειλημμένη, με τον δείκτη να στρέφεται προς ποδοσφαιριστές αλλά και προς τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας.

Η σύλληψη μετά τη λήξη του αγώνα

Μετά το τέλος του αγώνα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος προχώρησαν στη σύλληψη του 23χρονου έξω από το γήπεδο της Τούμπας.

Κατά τη σύλληψή του, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του τον δείκτη λέιζερ που φέρεται να χρησιμοποιούσε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Το laser pointer κατασχέθηκε.

Σχηματίστηκε δικογραφία

Σε βάρος του 23χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για την υπόθεση. Στη συνέχεια, παραπέμφθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.