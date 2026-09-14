Θάνατος Μαζωνάκη: Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο

Με αποφαση του ανακριτή αναβαθμίστηκε η κατηγορία για τους δύο γιατρούς του Γιώργου Μαζωνάκη από θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο, σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Οι δύο γιατροί οι οποίοι, ήταν στο ιατρείο, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή, πέρασαν σήμερα νωρίς το μεσημέρι, το κατώφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν .

Ειδικότερα, πρόκειται για κακούργημα με ποινή που προβλέπει ισόβια κάθειρξη εάν δεν αναγνωριστούν ελαφρυντικά με δυνατότητα προφυλάκισης μετά την απολογία σε ανακριτή, ενώ η θανατηφόρα έκθεση προβλέπει πρόσκαιρη κάθειρξη έως 10 έτη, με την προφυλάκιση να επιβάλλεται υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ταυτόχρονα, ο Ανακριτής ζήτησε την άσκηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, μετά τα νέα στοιχεία που ενσωματώθηκαν από την αστυνομική έρευνα στη δικογραφία.