Ραφήνα: Προσωρινή απαγόρευση απόπλου στο «Super Express»

Προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατηγό-οχηματαγωγό ταχύπλοο «Super Express», μετά την επακούμβησή του στον προβλήτα του λιμένα της Ραφήνας κατά τη διάρκεια των χειρισμών πρόσδεσης. Οι επιβάτες και τα οχήματα αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.

Το δρομολόγιο και οι επιβάτες

Το «Super Express» εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο με προορισμό τη Ραφήνα, προερχόμενο από Μύκονο και Τήνο. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 627 επιβάτες, ενώ μετέφερε 96 Ι.Χ. οχήματα και 16 δίκυκλα.

Κατά τη διαδικασία πρόσδεσης στο λιμάνι της Ραφήνας σημειώθηκε η επακούμβηση στον προβλήτα, με αποτέλεσμα να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες Αρχές.

Ασφαλής η αποβίβαση – Τι αποφάσισε το Λιμενικό

Μετά το περιστατικό, η αποβίβαση των επιβατών και των οχημάτων έγινε χωρίς προβλήματα. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός από την επακούμβηση του πλοίου στον προβλήτα. Παράλληλα, από το συμβάν δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Οι αρμόδιες λιμενικές Αρχές προχώρησαν στην προσωρινή απαγόρευση απόπλου του «Super Express». Το πλοίο θα παραμείνει στο λιμάνι έως ότου ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.