Στην τελευταία του κατοικία ο Γιώργος Μαζωνάκης

Το πλήθος ακολούθησε τη σορό του τραγουδιστή μέχρι το νεκροταφείο

Μέχρι το νεκροταφείο το πλήθος ακολούθησε τη σορό του τραγουδιστή

Το τελευταίο χειροκρότημα για τον Γιώργο Μαζωνάκη δόθηκε στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών σήμερα το μεσημέρι. Πλήθος κόσμου ακολούθησε το όχημα που μετέφερε τη σορό του τραγουδιστή, από τον Ιερό Ναό Της Αγίας Τριάδας, στη Νίκαια μέχρι την τελευταία του κατοικία, όπως καταγράφεται σε πανοραμικά πλάνα.

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Άνθρωποι με ένα λουλούδι στο χέρι και τραγουδώντας τις μεγάλες επιτυχίες του καλλιτέχνη, έφτασαν στο νεκροταφείο όπου τάφηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Οι θαυμαστές μπορούσαν να φτάσουν μέχρι ένα σημείο, όπου η αστυνομία είχε τοποθετήσει κιγκλιδώματα, μετά την επιθυμία της οικογένειας να γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο.