Τρεις συλλήψεις για τη φωτιά στο Μπάντμιντον

Τρεις άνδρες, ηλικίας 29, 32 και 52 ετών, συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης για την υπόθεση της πυρκαγιάς που είχε εκδηλωθεί στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον, στο Πάρκο Γουδή.

Η έρευνα ξεκίνησε αμέσως μετά την εκδήλωση της φωτιάς και ανατέθηκε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), η οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, προχώρησε σε συντονισμένες επιχειρησιακές ενέργειες, που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των τριών φερόμενων ως εμπλεκόμενων.

Σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από την αρμόδια δικαστική αρχή, τα οποία εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Άλσους Ιλισίων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δέκα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε., με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τους τρεις άνδρες.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές, όπου θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.