Έσωσαν χελώνα που μπλέχτηκε σε δίχτυα

Μια νεαρή χελώνα καρέτα καρέτα εγκλωβίστηκε σε δίχτυ και κινδύνευσε να χάσει τη ζωή της.

Χάρη στην ανθρώπινη παρέμβαση απελευθερώθηκε κι επέστρεψε στο φυσικό της περιβάλλον.

Πολλές είναι οι χελώνες που επιλέγουν την παραλία της Παχειάς Άμμου για να γεννήσουν τα αυγά τους και γι’ αυτό οι λουόμενοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην αφήνουν σκουπίδια και να σέβονται τις φωλιές των χελωνών αλλά και κάθε μορφή θαλάσσιας ζωής.

Πηγή Βίντεο: Facebook – Cantina Pachia Ammos