Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Πλωμάρι Λέσβου – 112 για εκκένωση

Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της φωτιάς στο πλωμάρι Λέσβου. Πριν λίγο ήχησε μήνυμα 112 καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή και να κατευθυνθούν προς Άγιο Ισίδωρο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 50 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα ενώ συμβάλλουν και εθελοντές στη μάχη με τις φλόγες.