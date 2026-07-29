Προφυλακίστηκε ο αιγύπτιος με την χειροβομβίδα

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη την προηγούμενη Παρασκευή στη Γλυφάδα, με αμυντική χειροβομβίδα, την οποία σκόπευε να τοποθετήσει στην οικία του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισιδώρου Ντογιάκου.

Κατά την απολογία του για το κακούργημα της διακεκριμένης οπλοκατοχής, ο κατηγορούμενος επιβεβαίωσε στους ανακριτικούς λειτουργούς τους αρχικούς του ισχυρισμούς. Όπως δήλωσε, ενεργούσε κατ’ εντολή ισοβίτη των φυλακών Διαβατών —ο οποίος εκτίει ποινή για ανθρωποκτονία— με την υπόσχεση οικονομικής αμοιβής ύψους 2.500 ευρώ για τη μεταφορά και τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού.

Ο 30χρονος είχε παραλάβει την αμυντική χειροβομβίδα από ένα 27χρονο Έλληνα, ο οποίος διαφεύγει την σύλληψη.

Για ηθική αυτουργία στην διακεκριμένη κατοχή όπλου κατηγορείται ο έγκλειστος των φυλακών Διαβατών, ο οποίος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί αύριο, όποτε και θα κληθεί να απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις για την αξιόποινη πράξη που του αποδίδεται.