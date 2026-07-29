40χρονος έκλεβε αντικείμενα από το Κοιμητήριο Γλυκών Νερών Αττικής

Συνελήφθη, από ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παιανίας. 40χρονος κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Στο πλαίσιο διερεύνησης κλοπών μεταλλικών αντικειμένων από το Κοιμητήριο Παιανίας, συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παιανίας, η οποία εντόπισε και ακινητοποίησε τον 40χρονο τη στιγμή που είχε αναρριχηθεί στον τοίχο του Κοιμητηρίου για να εισέλθει με σκοπό την κλοπή.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε, μεταξύ άλλων, σάκος με -5- μεγάλα καντήλια, -7- κορνίζες, -2- θυμιατά και πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 40χρονος από τις αρχές του τρέχοντος έτους, διέπραττε κλοπές κυρίως μπρούτζινων καντηλιών από το Κοιμητήριο των Γλυκών Νερών, ενώ από την έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -6- περιπτώσεις κλοπών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.