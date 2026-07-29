Νεκροί δύο πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο

Νεκροί είναι δύο πυροσβέστες σύμφωνα με πληροφορίες στο μέτωπο της πυρκαγιάς στη Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Οι δύο πυροσβέστες ήταν υπαξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το χωριό Κρύα Βρύση λίγο μετά τις 14:30. Γρήγορα επεκτάθηκε στις γύρω περιοχές λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και φτάνουν τα 12 με 15 μποφόρ.

Κάτοικοι στις περιοχές νότια του Ρεθύμνου έχουν λάβει μήνυμα 112 και εκκενώνονται οι περιοχές Κρύα Βρύση, Μέλαμπες, Σαχτούρια, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Πάυλος και Τριόπετρα.

Διαβάστε την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.

Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους.

Πηγή βίντεο: ekriti.gr