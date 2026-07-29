Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Κρύα Βρύση Ρεθύμνου

Πληθαίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της πυρκαγιάς στη Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 14:30 σε χαμηλή βλάστηση με την πυροσβεστική να σπεύδει στο σημείο. Πλέον επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 24 οχήματα.

Μήνυμα από το 112 είδαν οι κάτοικοι στα κινητά τους λίγο μετά τις 15:00, το οποίο καλούσε όσους βρίσκονται στη περιοχή να απομακρυνθούν προς Ρέθυμνο.

Για την άμεση κατάσβεση της φωτιάς από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 4 ελικόπτερό, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Σημειώνεται πως η περιοχή και ευρύτερα η περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς 4. Στη περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.