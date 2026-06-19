Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Ηλεία, Κιλκίς και Εύβοια

Οι ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής, προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια, σε περιοχές της Εύβοιας, της Ηλείας και Κιλκίς.

Ένας άνδρας, ελληνικής υπηκοότητας, συνελήφθη, όταν προκάλεσε πυρκαγιά, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, στην κοινότητα Κυλλήνης του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης, ενώ έκανε εργασίες καθαρισμού σε ελαιώνα με γεωργικό μηχάνημα, με αποτέλεσμα να καούν τρία στρέμματα γεωργικής έκτασης.

Επίσης του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.687,50 ευρώ.

Σε άλλη περίπτωση, άνδρας ελληνικής υπηκοότητας, στην αγροτοδασική περιοχή κοινότητας Πενταλόφου, στη θέση «Άνυδρο» του Δήμου Παιονίας Κιλκίς, προκάλεσε πυρκαγιά, ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες με γεωργικό καταστροφέα, χωρίς να έχει λάβει μέτρα πυρασφάλειας.

Ως αποτέλεσμα, είχε να καούν περίπου 15 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων και πέντε στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης.

Στην περίπτωση αυτή, ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

Ένας 78χρονος, στην Χαλκίδα Ευβοίας, προκάλεσε πυρκαγιά σε οικοπεδικό χώρο, και σε σταθμευμένα οχήματα, όταν προσπάθησε να θέσει σε λειτουργία, όχημα, χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, συνδέοντας την μπαταρία του με φορτιστή, που προκάλεσε βραχυκύκλωμα και φωτιά, με αποτέλεσμα να καούν περίπου διακόσια τετραγωνικά μέτρα ξερών χόρτων και ξυλείας, αλλά και να ακούν δυο ΙΧ αυτοκίνητα.

Για τον 78χρονο, ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.